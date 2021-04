Sestri: Telefono Azzurro, “O Leûdo” partecipa a “Fiori d’Azzurro”

Dall’Associazione Culturale “O Leûdo” riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Culturale “O Leûdo” di Sestri Levante è lieta di aderire a “Fiori d’Azzurro 2021 – Ripartiamo dall’Infanzia”, l’evento nazionale di raccolta fondi più importante per Telefono Azzurro, attraverso l’attivazione di banchetti in oltre 1.700 piazze italiane, naturalmente, con tutte le precauzioni previste:

sabato 24 e domenica 25 aprile 2021 / ore 9-12 / Corso Colombo, Sestri Levante (Genova)

Confidiamo nella disponibilità e generosità di coloro che vorranno farci visita e aiutarci, proprio in un periodo così difficile, a raccogliere fondi a favore dei Bambini e degli Adolescenti più fragili, persone tra le più provate in questo lungo anno di sofferenze e isolamento.

In quell’occasione, sarà distribuita una composizione di 3 piante di Kalancoe – nella loro varietà più preziosa e ricercata, a fiore doppio – inserite in un unico vaso da cm.15, contenuto in una borsetta in plastica personalizzata.