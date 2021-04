Sestri partecipa a “Nati per Leggere”

Dal Comune di sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Anche le biblioteche di Sestri Levante partecipano alla 12ª edizione del Premio nazionale Nati per Leggere – Sezione “Crescere con i libri” (3/6 anni). La partecipazione è coordinata dal Sistema bibliotecario di Città Metropolitana di Genova e vede la partecipazione di 15 biblioteche appartenenti al Sistema.

La sezione “Crescere con il libri”, alla quale prende parte il Sistema bibliotecario di Sestri Levante, è l’unica che prevede l’espressione del gradimento di un libro da parte dei bambini, che sono quindi direttamente coinvolti nel voto. Infatti il premio è assegnato direttamente dai lettori in relazione a un tema specifico. Il tema scelto dalla giuria per l’edizione 2021 è “Il tempo che verrà. La percezione del tempo da parte dei bambini”.

Le biblioteche di Sestri Levante hanno quindi acquistato i dieci titoli finalisti individuati dai referenti delle realtà partner con l’ausilio di librai specializzati, titoli che rappresentano i migliori albi illustrati sul tema scelto, per la fascia di età 3-6 anni. Lo staff delle biblioteche si occupa poi di far circolare i libri nelle scuole d’infanzia del Comune, dove vengono presentati e letti ai ai bambini e alle bambine, con l’indispensabile collaborazione delle maestre, soprattutto in questo periodo di restrizioni a causa delle quali non si possono organizzare gruppi di lettura in biblioteca.

Al termine delle letture, i bambini e gli adulti partecipanti sono chiamati ad esprimere la loro preferenza. Sarà comunque solo la scelta dei bambini a decretare il vincitore della sezione.

Dichiara Maria Elisa Bixio, assessore alla Cultura del Comune di Sestri Levante: “La partecipazione al Premio Nati per leggere rappresenta un coinvolgimento attivo delle nostre biblioteche che, anche in questo periodo di restrizioni, non si sono mai fermate, continuando a crescere in acquisto di volumi e facendo sentire la propria presenza attraverso iniziative didattiche. Momenti di crescita partecipativa in cui incuriosire e stimolare bambine e bambini alle lettura e all’amore per i libri. Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff del Sistema bibliotecario di Sestri Levante, per l’impegno e la passione con cui portano avanti il lavoro e la costante ricerca di nuove attività che aggiungono ulteriore valore alle nostre biblioteche”.

Il Premio nazionale Nati per Leggere è stato istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Coordinamento Nazionale Nati per Leggere e la rivista LiBeR., e ha ricevuto il patrocinio del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e il patrocinio della sezione italiana Ibby. Il Premio ha ricevuto inoltre la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana.