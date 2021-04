‘Santa’: Andrea Bacchetti suona Bach, lunedì 19, ore 21

Dall’ufficio comunicazione di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

È il pianista Andrea Bacchetti il protagonista del quinto appuntamento

con #livesanta on air – in programma lunedì 19 aprile alle 21 –

rassegna di spettacoli offerti dal Comune di Santa Margherita Ligure,

che si possono seguire direttamente on line, attraverso i canali

Facebook e Youtube del Comune di Santa Margherita Ligure.

L’esibizione del brillante pianista genovese, registrata a Villa

Durazzo, sul celebre Tallone gran coda, si intitola “Andrea Bacchetti

suona Bach” e comprende un programma dal clavicembalo ben temperato –

libro secondo – di Johann Sebastian Bach: una serie di “preludi e

fughe”, per una durata complessiva del video di poco meno di

trentacinque minuti.

Andrea Bacchetti, nato a Genova nel 1977, ha iniziato la propria

carriera ancora giovanissimo, debuttando all’età di undici anni a

Milano, nella Sala Verdi con i Solisti Veneti diretti da Claudio

Scimone. Da allora si è più volte esibito in occasione di festival

internazionali e in prestigiosi centri musicali, in Italia e

all’estero; è stato ospite delle maggiori orchestre ed enti lirici e

di tutte le più importanti associazioni concertistiche, lavorando

anche all’estero con numerose orchestre di grande rilievo, ha inciso

un’ampia discografia e si dedica con passione alla musica da camera.

Si è già esibito in più occasioni anche a Santa Margherita Ligure.

#livesanta on air è il cartellone degli spettacoli in streaming

organizzati dal Comune di Santa Margherita Ligure, promossi per dare

un sostegno a uno dei settori, quello artistico-culturale, tra i più

colpiti dall’emergenza sanitaria. Il cartellone comprende otto eventi

che vengono trasmessi nell’arco di tutto il mese di aprile.