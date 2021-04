Recco: deposizione corona al Belvedere ‘Ruby’ Bonfiglioli

Dall’ufficio stampa di Anpi Recco Camogli sez. Ruby Bonfiglioli riceviamo e pubblichiamo

Il nostro 25 Aprile è già iniziato. Oggi, Anpi Recco Camogli, nel rispetto delle normative anticovid, ha ricordato il Partigiano Ruby Bonfiglioli, cui è intitolata la sezione, deponendo presso l’omonimo Belvedere a Mulinetti, una corona intrecciata dai ragazzi dell’Istituto Marsano di Sant’Ilario che ringraziamo per il loro aiuto. Ci è sembrato giusto commemorare Ruby che tanto fece per la Resistenza e per la città di Recco.

Le corone per le altre lapidi saranno deposte a cura del Comune di Recco.