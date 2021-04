RASSEGNA STAMPA “Le persone vogliono scegliere il vaccino”

Oggi sabato 17 aprile, auguri a Roberto. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: sfoltire (eliminare parti di un raggruppamento eccessivamente denso o folto; diradare). Proverbi: “L’occhio del padrone ingrassa il cavallo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Vaccini: “AstraZeneca, tanti timori c’è chi vuole scegliere il vaccino”; “Conto alla rovescia per l’hub di Caperana”. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 i nuovi contagi sono 5 e 37 i ricoverati”.Riaperture: “La Riviera esulta, questa sì è una bella notizia”.

Sestri Levante: aiuti a 101 imprese, una su due appartene a donne o giovani. Sestri Levante: i vigili del fuoco salvano cavalla. Casarza Ligure: l’impresa del leudo diventa documentario. Chiavari: scherma in lutto per Mauro Birindelli. Chiavari: gonfiarono i casi di invalidità, 30 tra medici e pazienti nei guai. Chiavari: i cani di sabbia conquistano i bambini. Chiavari: fondi per le nuove piste ciclabili. Chiavari: famiglie alla scoperta di Parco Rocca. Chiavari: Baiardi dalla pittura su seta alla linea spazio Margutta.

Zoagli: tentano furto in chiesa. Rapallo: rifiuti nel torrente Tuja, i residenti si rivolvgono al giudice. Santa Margherita Ligure: scappa dopo incidente senza soccorrere il figlio. Santa Margherita Ligure: 26enne trovato morto dal padre. Santa Margherita Ligure: nasce Assormeggi, Siclari presidente. Portofino: attività per over 60.

Camogli: falesia instabile, i lavori non ripartono. Camogli: problemi per le travi, chiusa la piscina. Camogli: Festival Comunicazione, caccia al tesoro green.