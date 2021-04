Rapallo: scooter e bici elettriche, nasce nuova attività

A Rapallo le aperture di nuove attività non è infrequente e il sindaco Carlo Bagnasco partecipa alla loro inaugurazione per sottolineare il fatto che ci siano giovani imprenditori decisi a puntare sulla città. A maggior ragione se l’attività punta sull’innovazione e suol green.

Dice il sindaco: “Sono sempre molto felice quando a Rapallo aprono nuove attività, sono orgoglioso dei tanti concittadini che, nonostante le complessità del periodo, credono e investono nel futuro della città. Questa mattina ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione di Evolve Ev srl, un nuovo punto vendita e riparazione di scooter e biciclette elettriche in Corso Italia. Grazie ad una collaborazione con Portofino Bike inoltre, i ragazzi di Evolve stanno organizzando delle visite guidate in Città in bicicletta, un ottima occasione per promuovere le politiche ambientali e valorizzare il nostro territorio. Ringrazio Evolve per l’ospitalità e per avermi fatto testare questi interessanti mezzi. Insieme al consigliere alle politiche green Daniele Trucco sosterremo sempre fortemente queste valide iniziative”.