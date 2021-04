Rapallo: scherma, qualificazioni alla Casa della gioventù”

La scherma, grazie al suo storico Club, rappresenta da sempre a Rapallo una delle eccellenze sportive della città. Oggi alla casa della gioventù si svolge il Memorial “Ezio Zanobini” importante torneo per la qualificazione regionale di spada dei cadetti e giovani. Il sindaco Carlo Bagnasco ha portato ad organizzatori e atleti il saluto della città: ” Ringrazio il presidente del Club Scherma Rapallo Gabriella Bozza, tutto il direttivo per l’ottima organizzazione della manifestazione realizzata in ottemperanza di tutte le normative covid e auguro un sentito ‘in bocca al lupo’ ai molti giovani che tra oggi e domani disputeranno le gare”.