Rapallo: occupazione suolo pubblico, proroga al 31 luglio

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

È in fase di approvazione da parte della giunta comunale una misura fiscale per concedere una proroga al 31 luglio, rispetto all’attuale scadenza prevista per il 30 aprile, dei pagamenti del canone unico per l’occupazione di suolo pubblico per strutture ricettive e pubblici esercizi.

“La proroga si prefigge l’obiettivo di andare incontro alle necessità delle attività produttive già duramente colpite dall’attuale crisi sanitaria ed economica – dichiara l’assessore al bilancio Antonella Aonzo – siamo in attesa di aggiornamenti dal governo centrale per poter introdurre ulteriori riduzioni e agevolazioni fiscali”.