Rapallo: maggiore spazio ai dehors, proroga automatica

L’improvvisa svolta di Draghi che intende avviare le riapertura a partire da lunedì 26 aprile, favorendo le attività all’aperto degli stessi ristoranti, ha subito messo in movimento l’Amministrazione comunale di Rapallo. Il sindaco Carlo Bagnasco con gli assessori Antonella Aonzo, Franco Parodi e il consigliere con delega al Commercio Giorgio Tasso, stanno studiando la possibilità di rinnovare automaticamente, senza ulteriore burocrazia, gli spazi esterni già concessi a bar e ristoranti la scorsa estate. La documentazione necessaria dovrà essere preparata solo da chi chiede un ampliamento o per gli esercizi che lo scorso anno non avevano fruito di spazi esterni.