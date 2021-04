Pallanuoto M/ A Bogliasco il Sori cade col Brescia 5-11

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Simone Mora

Si gioca a Bogliasco per inagibilità della piscina di Sori. La gara dei soresi dura due tempi e mezzo, fino al 6 a 4 per i bresciani, ma è L’ennesimo black out stagionale a causare una più severa sconfitta.

Questo momento di spaesamento ha amplificato il margine ma il Brescia ha ampiamente meritato la vittoria finale per 11 a 5.

Squadra organizzata quella di Sussarello, costante, con un ritmo intenso in tutti i suoi giocatori di movimento.

Tanti errori di concetto dettati anche da un eccessivo nervosismo nella seconda fase della gara per i ragazzi di mister De Ferrari.

Bisognerà lavorare tanto sulla testa per confermare quanto fatto fino ad oggi per poter affrontare nel modo migliore la fase calda della stagione.

Reti Sori: Digiesi 2, Penco, Benvenuto V., Viacava.