Le ricette di Renzo Bagnasco: “recenti” piatti genovesi

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricette

“Recenti” piatti genovesi

Sugo Portofino

Ingredienti per 6 persone: 5 gr di pinoli, 3 carotine spezzettate, 80 gr di gherigli sbucciati di noci, ½ cipolla rossa, 100 gr di pesto reperibile in commercio, 1 cucchiaino di aglio liofilizzato, 2 cucchiai di olio evo, 50 gr di grana, 50 gr di pecorino, 4 pomodori pelati ben asciutti e sale.

Esecuzione: frullare tutto a freddo sino a che diventi una pasta non troppo cremosa.

Orzo al pesto con gamberetti

Ingredienti: 300 gr di orzo perlato, granulare di verdura per il brodo, pesto reperibile in commercio, gamberetti, olio evo, grana o pecorino secondo i gusti.

Esecuzione: preparare il brodo; cuocervi l’orzo secondo le prescrizioni stampate sulla confezione e, una volta cotto, deve risultare “morbido” come un risotto all’onda. Nel frattempo saltare in padella per 5’ i gamberetti e aggiungerveli. C’è chi vi unisce pure, dopo averli scottati, dei fagiolini come si fa con le trenette al pesto.

Ravioli ripieni di pesto

Esecuzione: preparare dei ravioli tradizionali ma con il pesto utilizzato come ripieno. Una volta cotti, condirli riprendendo quanto accompagna le nostre trenette e cioè patate e fagiolini. Formare una crema ottenuta frullando con l’olio delle patate bollite unite a dei fagiolini, questi crudi dopo però averli finemente spezzettati; crudi perché rilasciano maggior gusto.

Ecco alcuni nuovi manicaretti nostrani che si possono gustare; sono certamente “dei nostri”, così come lo è il gelato al pesto. Anche se non hanno un passato, per potersi definire liguri devono utilizzare nostri prodotti pur se diversamente abbinati. D’altronde molti dei nostri tradizionali non nacquero come li conosciamo oggi; avevano gusti più rustici o diversi e disponevano di tecniche preparatorie e conoscenze scientifiche oggi superate. La gastronomia non è un museo statico ma, fermo restando quella tradizionale intoccabile, fa bene a tentare vie nuove evitando però le alettanti contaminazioni; su queste ultime si deve essere rigorosi.