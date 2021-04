Lavagna e la Liberazione, un incontro con Getto Viarengo

Da Futura Aps Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Si informa che nell’ambito del percorso culturale dell’Associazione “Futura aps Lavagna” proseguono i corsi in calendario e gli incontri a tema, in streaming, attraverso videoconferenze su piattaforma e via social , su FB e Youtube, canale Futura aps-Lavagna (https://youtube.com/c/FuturaapsLavagna).

Martedì 20 Aprile 2021 h. 17.00/18.00, lo storico Getto Viarengo sarà ospite dell’Associazione e interverrà sul tema “La centralità di Lavagna nella lotta di Liberazione”.

Il 25 aprile viene festeggiato in tutta Italia quale Festa della Liberazione e la data fu scelta dal CLN perchè proprio il 25 aprile, da Milano, partì l’appello per l’insurrezione armata della città di Milano, sede del comando partigiano.

Con questo incontro l’Associazione FUTURA vuole ricordare il significato della lotta di partigiana specificatamente nel Tigullio e quale è stato allora il ruolo di molti lavagnesi, che hanno permesso la LIBERAZIONE di Lavagna dal nazifascismo già nella giornata del 24 Aprile 1945. Sarà ancora una volta occasione di dialogo e di riflessione anche con gli studenti che vorranno partecipare, come in precedenza, per ribadire che quel periodo storico e le sue lotte sono il fondamento di valori ancora attuali, di civiltà e umanità senza frontiere di luogo e di tempo, e costituiscono le fondamenta su cui poggia la Carta costituzionale e quindi la nostra Repubblica democratica.

