Framura: “Primo ad arrivare un milite della pubblica assistenza” (4)

Riceviamo e pubblichiamo

In merito a quanto da voi pubblicato, vengo a precisare che a soccorrere la persona infortunatasi con la motozappa sulle alture di Framura, località Piandilavaggio, è giunto in prima battuta un milite della Pubblica assistenza di Framura che, ravvisata la gravità dell’evento ha allertato la CO118 di La Spezia richiedendo automedica, vigili del fuoco ed elicottero. I primi soccorsi sono stati quindi prestati dall’equipaggio della P.A framurese e a seguire dal personale dell’automedica Delta 3 proveniente da Brugnato che ha provveduto ai protocolli di soccorso. L’uomo è al San Martino in attesa degli eventi operatori.