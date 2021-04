Framura: cura l’orto, gamba incastrata nella motozappa (2)

Preparava l’orto per potervi trapiantare le piantine. Per motivi imprecisati un uomo di 62 anni è rimasto con una gamba incastrata e gravemente ferita nella motozappa. E’ accaduto sulla alture di Framura. Sul posto è intervenuto il 118 della Spezia che ha bloccato l’emorragia e prestato i primi soccorsi; ha quindi chiamando l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova che ha trasportato l’infortunato, sempre cosciente ma in codice rosso, all’ospedale San Martino dove è stato immediatamente trasferito in sala operatoria per suturare le ferite.