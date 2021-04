Framura: complesso il soccorso all’agricoltore (3)

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del Fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo



I Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato, del distaccamento Volontario di Levanto e dell’equipaggio dell’elicottero “Drago” dell’elinucleo VVF di Genova, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi in località Pian di Lavaggio nel Comune di Framura per soccorrere un uomo infortunatosi con un motocoltivatore a fresa.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente delicate a causa della complessità dell’intervento, in quanto l’infortunato, per cause in corso di accertamento, è stato investito dal motocoltivatore ferendolo gravemente ad una gamba.

Il personale VVF presente sul posto con 15 unità, coadiuvati dal personale medico del 118 Delta3 e dal personale sanitario della Pubblica Assistenza di Deiva Marina, dopo aver liberato l’infortunato dalle lame del mezzo agricolo, provvedevano al trasferimento dello stesso sull’elicottero Drago che lo trasportava presso l’Ospedale Civile San Martino di Genova.

Sul posto presenti i Carabinieri della Stazione di Deiva Marina per le indagini del caso.