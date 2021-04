Cicagna: denunciati quattro truffatori e la loro nvittima

I Carabinieri di Cicagna, al termine di un attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per “truffa aggravata in concorso e riciclaggio” 4 soggetti italiani di età compresa tra 24 e 49 anni, tutti abitante nel nord Italia, poiché in concorso tra loro con ruoli ben distinti, mediante artifizi e raggiri, riuscivano a farsi accreditare su una carta post pay, in più occasioni, la somma di oltre 3.000 euro da una 54 enne, per l’acquisto di una stufa a pellet, inserzionato su un sito internet. Nello stesso contesto, il 49 enne, è stato denunciato anche per “falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico”, poiché denunciava falsamente di aver smarrito la post-pay, con la quale sono state eseguite le operazioni fraudolente.