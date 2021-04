Chiavari: viabilità sostenibile, un grazie al sindaco

Da Partecip@attiva riceviamo e pubblichiamo

La Giunta Comunale di Chiavari ha recentemente approvato un accordo di programma con la Città Metropolitana ed il Comune di Lavagna per usufruire di un finanziamento statale complessivo di oltre un milione e mezzo di euro per continuare ad incrementare i percorsi dove le biciclette possano transitare in sicurezza. Un passo importante per il territorio, che ci riempie di soddisfazione.

Origine di questo accordo è stata senza dubbio la manifestazione “Pedalata partecipata sostenibile” che si è tenuta il 17 ottobre 2020 organizzata in stretta collaborazione tra gli Enti di cui sopra e fortemente sostenuta da Partecip@TTIVA.

Da allora le due amministrazioni hanno cominciato a dialogare ragionando come un unico territorio sul tema della mobilità ciclabile e quando la Città Metropolitana ha messo a disposizione i fondi, è stato naturale arrivare ad un’intesa progettuale condivisa. Tra le opere previste, riteniamo importante in particolare il fatto che i percorsi ciclabili delle due sponde dell’Entella troveranno un continuum attraverso il Ponte della Pace.

Partecip@TTIVA intende ringraziare il Sindaco Di Capua per il risultato raggiunto e per la fiducia accordata al consigliere Canepa per portare avanti i termini di questa intesa.