Chiavari: via delle Vecchie Mura, modifica della viabilità per lavori Iren

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

A Chiavari, poiché Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha la necessità di effettuare interventi alla rete idrica in via delle Vecchie Mura, è stata emessa un ordinanza.

… Dalle ore 08.00 del giorno 19.04.2021 e fino al termine dei lavori (approssimativamente 5 giorni) sono in vigore le seguenti disposizioni relative alla viabilità e alla sosta.

In via delle Vecchie Mura, tratto compreso tra via G. Raggio e via Marana, è interdetta la circolazione veicolare ed è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli.

Senso unico di marcia con direzione levante ponente in via G. Raggio e via Marinetti.

Obbligo di svolta a destra all’intersezione via Marinetti salita Levaggi per i veicoli provenienti da salita Levaggi.

Ordinanza Via Vecchie Mura