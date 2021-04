Camogli: “Non trasferite il comandante del porto”

Esigente, come nel pretendere la puntuale verifica dell’impianto antincendio dello scalo e in tutte le altre pratiche inerenti il suo esercizio di comandante del porto di Camogli. Marcello Mastore – questo il suo nome – dovrebbe lasciare il suo incarico, iniziato nel marzo del 2015 per trasferirsi al Circomare di Santa Margherita Ligure. Ma alcuni camogliesi hanno deciso di avviare una raccolta di firme per chiedere al comandante del porto di Genova di non trasferire Mastore, che ha stabilito un buon rapporto con pescatori e ormeggiatori. Anche dopo il crollo del cimitero si è speso per il recupero delle salme e dei reperti con particolare partecipazione e umanità.

Marcello Mastore con Giorgio Lazio, comandante del Comando Marittimo Nord della Marina Militare, in occasione di

“Andiamo a barcheggiare! col Dragun”