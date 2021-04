Calcio/ Rapallo, partenza alla grande della polisportiva Santa Maria

L’Associazione Polisportiva Santa Maria Rapallo, sezione calcio, uno dei settori giovanili più in crescita del territorio, presenta con largo anticipo le attività estive 2021 per tutti i giovani calciatori .

“Sarà l’Estate della ripartenza e del ritorno alle partite“ – commenta una figura storica della società, Mister Daniele Bacigalupo – “per questo abbiamo proposto diverse attività che comprendono gare e tornei, proprio per ridare ai ragazzi il gusto della partita che è venuto meno da circa un anno e mezzo. Sarà un’estate di attività rivolte a tutti i nati dal 2005 al 2016 suddivise per annate dall’EuroCamp 21 al week end dedicato al CalcioTennis presso il campo Macera per arrivare al Technical Camp rivolto esclusivamente al miglioramento della tecnica che si svolgerà presso il campo Poggiolino “

Le attività inizieranno a partire dal 1 Luglio 2021 sui Campi Macera e al Poggiolino

Per iscriversi basta recarsi presso la segreteria del campo Macera dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.