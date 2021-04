Concessioni: Il Consiglio di Stato riconosce la proroga al 2033

Da Assormeggi Italia riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio di Stato con Ordinanza pubblicata ieri n° 01981/2021 Rer.Prov.Cau. N. 01976/2021 Reg.Ric., ha rigettato la richiesta di sospensione delle sentenze del Tar Lecce in materia di proroga delle concessioni sino al 31.12.2033 riferite agli stabilimenti balneari di Lecce.

La questione è importante poiché in questo modo viene categoricamente bocciata anche la proroga tecnica di tre anni che il Comune voleva concedere e legittima la validità delle proroghe al 2033 di cui alla legge 145/2018. Come “Assormeggi Italia” fa sapere il Vice Presidente Giovanni Linari, esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato che porta, finalmente, chiarezza in un comparto come quello delle imprese concessionarie. Ci auguriamo come Associazione dei piccoli concessionari di posti barca italiani che questo ultimo disposto del Consiglio di Stato metta definitivamente chiarezza soprattutto a quegli Enti locali che avevano dato interpretazione e non applicazione della vigente normativa, creando non poca confusione nel settore delle imprese, conclude il Vice Presidente di “Assormeggi Italia”.