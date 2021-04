Tigullio: “Chiediamo la riapertura delle attività”

Dall’ufficio stampa Liguria di “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni” riceviamo e pubblichiamo

Fratelli d’Italia chiede anche nel Tigullio la riapertura delle attività economiche. Giorgia Meloni da settimane denuncia lo stato di crisi del nostro Paese con interi settori al collasso partendo dal mondo dell’intrattenimento arrivando alla ristorazione passando per palestre, piscine e il commercio. Unico partito credibile che ha scelto l’opposizione responsabile alla dittatura delle chiusure che costringe molti italiani alla miseria.

Anche nel Tigullio si alza la voce del partito di Giorgia Meloni che chiede le riaperture prima che sia troppo tardi “abbiamo ancora la possibilità di salvare la stagione – dichiara Augusto Sartori – ma dobbiamo fare presto, prestissimo perchè il tessuto economico è al collasso”.

L’ex consigliere regionale e responsabile per Fratelli d’Italia della ristorazione e dei locali notturni prosegue ” mi sembra doveroso ringraziare pubblicamente gli amici, capogruppo di Fratelli Fratelli a Chiavari e a Sestri Levante, Daniela Colombo e Giancarlo Stagnaro che per primi, nel Tigullio, hanno presentato una mozione a favore delle riaperture delle tante attività ora chiuse a causa del Covid 19.

Il mondo del commercio e del turismo non possono più attendere, pena la chiusura definitiva di tante attività con conseguenti gravissime ripercussioni economiche e occupazionali, specialmente per i più giovani”.

Analoghe iniziative verranno prese nei prossimi giorni da Fratelli d’Italia in tutta la Liguria, a cominciare dai capogruppo Stefano Balleari in Regione e Alberto Campanella al Comune di Genova.

“Riaprire le attività in sicurezza ora è possibile, forse è solo il ministro Roberto Speranza che deve ancora capirlo” così conclude, amaramente, Augusto Sartori