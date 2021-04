‘Santa’: non soccorre il figlio dopo incidente, denunciato

A Santa Margherita Ligure, un equipaggio della Radiomobile, al termine degli accertamenti, deferiva in stato di libertà per “responsabile di incidente stradale in stato di ebbrezza e fuga in caso di sinistro” un 56 enne albanese di Rapallo, gravato da pregiudizi di polizia. Il predetto alla guida del proprio veicolo, con bordo il figlio 27 enne, andava a collidere con un furgone guidato da un ecuadoriano, che non riportava lesioni, dandosi alla fuga, omettendo di prestare soccorso al figlio, che, successivamente trasportato presso l’ospedale San Martino, veniva dimesso con 20 giorni di prognosi. Rintracciato immediatamente dopo dai Carabinieri, è stato deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” con conseguente ritiro della patente. Altresì, sono stati entrambi sanzionati per non aver rispettato le normative anti covid.