Riaperture: in arrivo, ma senza nessuna certezza

Che le riaperture iniziassero da lunedì 3 maggio lo si sapeva da tempo. Gli annunci dicono che saranno graduali, ma non vi è un decreto che metta nero su bianco, come ai tempi di Conte. Certo saranno legate al numero dei contagi.

La speranza è che non avvenga come lo scorso anno che alcuni governatori tra cui Toti autorizzarono anche l’apertura delle discoteche. L’augurio è che le aperture facciano riprendere al più presto l’economia turistica con poche e chiare regole. E che le forze dell’ordine siano messe in grado di intervenire su chi non le rispetta. Troppe persone, anche commercianti, senza mascherine o portata sotto il naso.