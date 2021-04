Recco: incidente del 12 marzo, si cercano testimoni

Da Alessio Pirrone riceviamo e pubblichiamo

La presente per sensibilizzare chiunque avesse assistito all’incidente avvenuto il giorno venerdì 12 marzo verso le ore 20.00 in Recco, via Filippo da Recco, altezza civico 2 bis.

Un ragazzo in condotta di motociclo Honda sh nero, procedendo da Camogli verso Recco, si è scontrato con un autoveicolo proveniente da Recco direzione Camogli che ha invaso la corsia di pertinenza dei veicoli marcianti in senso opposto.

A causa del contatto il ragazzo è caduto violentemente al suolo finendo la sua corsa contro il muro posto alla sua destra e riportando gravi ferite. L’automobilista che ha causato l’urto si è allontanato dal luogo del sinistro facendo perdere le sue tracce.

Chiediamo a chiunque possa dare indizi utili alla ricerca ed identificazione del responsabile di mettersi in contatto con il numero telefonico 348 9259755 (chiedere di Alessio).