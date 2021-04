RASSEGNA STAMPA. Moneglia e Sestri: 80 false residenze

Oggi, venerdì 16 aprile, auguri a Bernadette. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: stilista (chi crea con particolare cura; chi cerca di raggiungere personali e raffinati risultati espressivi; nello sport atleta dotato di notevoli doti). Proverbi: “Il bugiardo, anche se dice la verità, non viene creduto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Moneglia-Sestri: incastrate 80 persone che avevano la residenza fittizia (Commento. Gli amministratori non ne erano a conoscenza? E il fenomeno riguarda solo questa zona o tutta la Riviera?). Emergenza covid e vaccini: “Rallentano i contagi (10 nuovi casi nella Asl 4) e aumentano le vaccinazioni”; “Vaccini a Caperana, protocollo per definire compiti e responsabilità”; “Il maxi hub sarà la nuova sfida”.Covid economia: “I ristori non coprono le perdite”; “Locali aprire subito o no? Aspettare, ma basta stop”; “Camogli, ha riaperto il Cenobio dei Dogi”.

Sestri Levante: bianchetti, i test dicono ripopolamento ok. Sestri Levante: Baia del silenzio, piano per gestire la spiaggia. Sestri Levante: cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Sestri Levante: festa del 25 aprile, il programma.

Chiavari: intervista di Debora Badinelli al futuro vescovo diocesano. Chiavari: giovane capriolo in acqua, ripescato e liberato.

Rapallo: raggirano e scippano un’anziana nel portone, due denunce. Rapallo: ancora in attesa delle grandi opere. Santa Margherita Ligure: “Mi auguro che il G20 serva ai diritti delle donne”.

Camogli: crollo, nuovo sopralluogo dei tecnici. Camogli: prime battute della tonnara.

Val d’Aveto: neve di primavera, ne scenderà ancora.