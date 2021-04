Rapallo: “Valorizzare parco Casale e il minigolf”

Da Gianluca Cecconi Segretario Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Come Partito Democratico di Rapallo, nel contesto del Parco Casale di cui si parla molto, auspichiamo che il minigolf e le zone adiacenti ad esso, che da decenni fanno parte di questo sito, vengano finalmente rilanciate per il decoro e la Rigenerazione Urbana. Riteniamo, infatti, che tutto il complesso sia di imprescindibile importanza sia per creare socialità per i nostri cittadini che per il turismo. La città è anche dei cittadini! E quello che vorremmo ottenere è una città funzionale e decorosa durante tutto l’anno. Ci auguriamo per tanto che i futuri fondi che verranno stanziati a questo scopo, vengano utilizzati nei modi più opportuni per migliorare il decoro, l’estetica e la funzionalità anche dell’area circostante il minigolf.