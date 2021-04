Lettere/ Camogli: quanti sono i residenti ‘veri’

Da Bruno Gazzale riceviamo e pubblichiamo

A Camogli, sull’argomento, circolano voci maliziose: si dice che il Comune faccia molta fatica a restare nella categoria oltre i 5 mila abitanti: una grossa mano arriverebbe da queste residenze fasulle. Come altro si spiegherebbe che in cinquant’anni abbiamo dimezzato gli abitanti, ma arrivati in prossimità della fatidica cifra, il calo si sia fermato? Quando sono venuto ad abitare in C.so Mazzini 63, 35 anni fa, eravamo in 32 abitanti nessuna seconda casa. Oggi, dopo l’ultima dipartita recentemente registrata siamo ridotti a 13 ossia 19 unità di meno non ostante due nascite. Non c’era alcuna seconda casa ora quattro appartamenti risultano seconde case chiuse per almeno 11 mesi.

Ai seggi, in occasione delle votazioni, s’incontrano, da un pò di anni, volti mai visti e pure si dichiarano residenti. Dare un’occhiatina anche nel golfo Paradiso non sarebbe male.