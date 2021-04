Dpcm: ristoranti in orario serale, si va verso il sì ma solo all’aperto

Il governo sarebbe pronto a reintrodurre le zone gialle, ma con alcune sostanziali modifiche destinate a far discutere. La data indicata da fonti dell’esecutivo è quella del 26 aprile, i settori interessati pubblici esercizi, sport, spettacolo e scuola.

La novità più rilevante riguarda i ristoranti, che in zona gialla potranno tornare ad aprire la sera ma solo all’aperto e nel rispetto del coprifuoco, che resta fissato alle 22.00. La decisione creerebbe una spaccatura interna al settore, con alcune attività nettamente avvantaggiate rispetto alle altre.

Capitolo scuola: in zona gialla e arancione dovrebbero tornare in presenza al 100%, in zona rossa al 100% fino alla terza media e al 50% alle superiori.

Anche teatri, cinema e spettacoli dovrebbero rivivere all’aperto, mentre al chiuso solo con i limiti fissati dai protocolli anti-contagio.

Per gli stabilimenti balneari la data di apertura dovrebbe essere il 15 maggio, per le palestre si parla del primo giugno.