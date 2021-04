Coldiretti: Luca Dalpian nuovo presidente provinciale

Dall’Ufficio Stampa di Coldiretti Genova riceviamo e pubblichiamo

Dopo la prematura scomparsa del Presidente di Coldiretti Genova Valerio Sala, si è riunita in presenza l’Assemblea dell’Organizzazione agricola composta dai Presidenti delle Sezioni di tutta la provincia che hanno eletto come nuovo Presidente di Federazione, Luca Dalpian.

Cinquantadue anni, sposato, con una figlia, titolare dell’azienda agricola biologica “il Sottobosco” in Valle Orba, a Tiglieto nel Parco Regionale del Beigua, Dalpian coltiva 6 ettari di frutti di bosco e frutta che trasforma in confetture, marmellate, succhi e gelato, oltre alle rose da sciroppo.

“Sono onorato dell’incarico che l’Assemblea mi ha affidato – commenta il neo Presidente di Coldiretti Genova Luca Dalpian – e della fiducia che i colleghi mi hanno dimostrato. In quest’anno difficile è più che mai fondamentale portare avanti insieme progettualità che sostengano il lavoro delle imprese del territorio e che creino le basi per il rilancio dell’economia. Dalla pesca all’apicoltura, dall’olivicoltura all’agriturismo, dal settore ortofrutticolo a quello zootecnico, dal basilico al florovivaismo e alla viticoltura, dobbiamo puntare su progetti economici e di filiera, sulla formazione, sulla consulenza in campo, cercando di sviluppare il lavoro iniziato assieme a Valerio per continuare a tutelare e valorizzare le nostre imprese e il nostro territorio.”

“La squadra dei dirigenti di Coldiretti Genova anche oggi ha dimostrato di essere una squadra coesa, affiatata, responsabile e lungimirante – affermano il Delegato Confederale di Coldiretti Liguria Bruno Rivarossa e il Direttore di Coldiretti Genova Francesco Goffredo – e con la guida di Luca Dalpian sara chiamata a giocare una partita impegnativa ma alla sua portata. La pandemia, infatti, ha messo a dura prova il settore agricolo ma allo stesso tempo ne ha confermato il valore strategico per la società, per la tutela del territorio e come opportunità per le nuove generazioni. Siamo convinti – concludono Rivarossa e Goffredo – che riusciranno a portare l’agricoltura e la pesca fuori da questo difficile momento, facendo diventare la filiera locale sempre più competitiva su tutti i mercati.”

La Coldiretti Provinciale rappresenta l’80% dell’agricoltura nell’Ente Camerale genovese ed è fortemente radicata sul territorio con 4 uffici di zona a Genova, Carasco, Busalla e Campo Ligure oltre a 15 recapiti sezionali, i movimenti Giovani Impresa e Donne Impresa, la Federpensionati, l’Associazione Agrimercato di Campagna Amica e gli Agriturismi di Terranostra.