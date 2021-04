Cittadini stranieri: come presentare istanza di protezione internazionale

Dall’Ufficio Stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

I cittadini stranieri interessati a inoltrare istanza di protezione internazionale dovranno presentarsi personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per la loro immediata e necessaria identificazione.

Pertanto, a decorrere dal 19 aprile, tutti gli appuntamenti finalizzati alla presentazione dell’istanza di protezione internazionale attraverso il cosiddetto “mod. C3” (scarica qui), fissati tramite la piattaforma Cupa-Project, sono da ritenersi annullati.

I cittadini stranieri interessati all’avvio della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, potranno presentarsi presso l’ingresso carraio della Questura, sito in corso Aurelio Saffi, alle ore 8.00 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, muniti di due fototessera, una marca da bollo da 16 euro, il passaporto o altro documento, qualora il richiedente ne fosse in possesso, e il foglio notizie allegato al presente comunicato o scaricabile dal sito istituzionale della Questura di Geneva, compilato in tutte le sue parti.

Restano invariate le procedure di prenotazione sul portale “Cupa-Project” per i rinnovi e i ritiri dei permessi di soggiorno sia ordinari che di “richiesta di asilo”.