Chiavari: falsi invalidi, rinviate a giudizio 34 persone

Presunti falsi invalidi nella Asl 4. Una vicenda che risale al 2015-15 e un’indagine affidata dalla Procura ai carabinieri del Nas. Sotto accusa la commissione medica. Il giudice per l’udienza preliminare Riccardo Ghio ha ora rinviato a giudizio 34 persone per “false certificazioni d’invalidità. Due persone sono state prosciolte e ad altre dieci sono stati cancellati alcuni capi di imputazione. scoperto alla Asl 4 di Chiavari. Due le persone prosciolte mentre per 10 sono stati esclusi alcuni capi di imputazione. L’Asl 4 si è costituita parte civile.