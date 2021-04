Camogli: crollo, c’è ancora pericolo, sospesa la ricerca dei resti (2)

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Report del sindaco di Camogli Francesco Olivari dopo il sopralluogo al cimitero di Camogli effettuato oggi dal geologo Francesco Faccini, dell’Università di Genova per Fondazione Cima; Sergio Brizzolara per il Comune; Campra Rocciatori. Sopralluogo che ha richiesto la chiusura di un tratto di via Ruffini per posizionare la gru con cestello per permettere ai tecnici di scendere sulla frana. Il sopralluogo, unito al fatto che si è verificato un allarme sensori, ha fatto prendere la decisione di sospendere i lavori.

“Pare sia uno spostamento minimo, dovuto probabilmente all’effetto delle ultime piogge che hanno peggiorato la situazione – spiega Olivari – Ho avvertito subito l’assessore regionale Giacomo Giampedrone. Non si può assolutamente mettere a repentaglio l’incolumità di chi lavora sul corpo di frana. Nei prossimi giorni, dopo la relazione dei tecnici, si deciderà come poter proseguire il lavoro in sicurezza”.