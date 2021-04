Camogli: criticità alla copertura, piscina chiusa in via precauzionale

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Oggi, a seguito di uno dei sopralluoghi periodici programmati, si è svolta la visita di controllo da parte di tecnici della ditta Rubner Holzbau di Bressanone, esperti in legno lamellare e produttori delle travi realizzate oltre 20 anni fa per la copertura della piscina Giuva Baldini. Sono emerse criticità su alcune delle travi principali, da tempo oggetto di controlli e manutenzioni. Pertanto, sentito l’Ingegnere della ditta Rubner Holzbau e gli Ingegneri incaricati dal Comune, si è ritenuto di chiudere in via precauzionale la piscina, in attesa della relazione tecnica che dettaglierà le criticità emerse e individuerà le possibili soluzioni per il ripristino.