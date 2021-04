Alle 11 è scattato lo stop alla circolazione sulla provinciale Recco-Camogli per consentire, in prossimità del cimitero di Camogli, di posizionare una gru che alle 13 consentirà ai periti di calarsi in un cestello davanti alla parte franata del cimitero e alle sue estremità. Si vuol capire se le piogge dei giorni scorsi hanno creato un effettivo pericolo di nuove frane o se, al contrario, possono essere ripresi i lavori di ricerca dei reperti.