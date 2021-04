Zoagli: pensionata comunale torna in servizio gratuitamente

Il Comune di Zoagli si avvarrà, fino alla fine anno, della collaborazione, gratuita di una dipendente andata in pensione fin dalla vigilia di ferragosto 2018.

Si tratta della signora Anita Oneto, che aveva scelto di andare in pensione anticipatamente; la decisione – spiega la delibera di giunta – “l’apporto della signora Anita Oneto, per l’esperienza posseduta e in particolare per le competenze acquisite nell’esperienza professionale svolta presso questa Amministrazione” potrà “garantire un valido supporto alla crescita dell’organizzazione, funzionale anche allo svolgimento di tutte le attività di supporto e collaborazione con organi dell’amministrazione comunale; valutato come rispondente alle finalità dell’amministrazione di garantire l’attività di collaborazione come staff del Sindaco”.

La collaborazione della signora Oneto dovrà essere svolta “autonomamente, senza vincolo di subordinazione o coordinamento con l’attività del committente e senza continuità nell’esecuzione delle prestazioni, sia all’interno della sede comunale sia all’esterno; senza alcun inserimento nell’organizzazione e nelle attività di gestione dell’Ente, restando inteso che le attività verranno espletate a supporto e collaborazione di attività di competenza dell’Area Amministrativa e di staff del Sindaco; con vincolo di riservatezza su decisioni, informazioni, notizie e dati di ogni tipo-dei quali l’incaricata potrebbe venire a conoscenza”.