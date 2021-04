Zoagli: “No alle case popolari vista mare” (1)

Dai Consiglieri Comunali Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi riceviamo e pubblichiamo

A fronte di un patrimonio immobiliare comunale di grande valore l’Amministrazione è inerte e non ha ancora dichiarato cosa ne vorrà fare.

L’unica dichiarazione in merito è stata rilasciata dall’Assessore Coli durante l’ultimo Consiglio Comunale, destinare ai meno abbienti i due appartamenti sulla passeggiata a mare di levante. E qui non possiamo che manifestare la nostra contrarietà ad una eventuale decisione definitiva ( che speriamo non sia stata ancora presa ), una decisione che leggiamo piena di enfasi, ma dalla scarsa logicità ed efficacia. I due appartamenti in questione sono totalmente da ristrutturare e la prima domanda che sorge spontanea è: con quali soldi? La domanda successiva è ovvia: a chi andranno ? Noi pensiamo che due appartamenti siano pochi per dare una risposta efficace ai bisogni dei meno abbienti del Comune e che si verrebbe a creare una forte disparità tra chi non avrà avuto nulla e chi avrà una finestra su uno dei panorami più belli ( e costosi ) del Tigullio.

Perché spendere ulteriori denari per due soli appartamenti, quando dalla loro alienazione si possono avere cospicui proventi di cui potranno beneficiare ben più di due sole famiglie. Non dimentichiamoci, poi della villetta bifamiliare posta sopra Via Colombo, in prossimità dell’Aurelia: essa è ormai letteralmente cadente e la ristrutturazione ha anche in questo caso costi proibitivi per le casse comunali. Crediamo che sia inevitabile, se si usa il buon senso e la logica, vendere anch’essa, per avere liquidità per altre, migliori, opere.

Non siamo più in campagna elettorale, invitiamo l’Amministrazione ad abbandonare i proclami populisti e la retorica alla Che Guevara in favore di misure amministrative più logiche ed efficaci.