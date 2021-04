Sori: ancora asfaltature e code lungo la via Aurelia

Ancora lavori e rallentamenti lungo la via Aurelia nel Golfo Paradiso. Da lunedì 19 a venerdì 30 aprile dalle 8 alle 18, escluso i giorni festivi e prefestivi, lavori di asfaltatura dal chilometro 509+600 al chilometro 510+700 (tra Pieve Ligure e Sori). I lavori saranno eseguiti daklla ditta Sirce spa per conto di Iren a seguito dei lavori per la depurazione delle acque nell’impianto di Recco. Il traffico nsarà organizzato da un senso unico alternato regolato da movieri o semaforo. Un’ordinanza vieta sorpasso, sosta e limita la velocità a 30 chilometri orari. Naturalmente si formeranno code.

(Foto archivio)