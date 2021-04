Sestri ricorda il decesso della fotografa Giuliana Traverso

Ieri è morta Giuliana Traverso, 90 anni. Nel 1968 aveva creato a Genova con lungimiranza il corso “Donna Fotografa” dando impulso alla creatività femminile e ottenendo un notevole successo. A ricordarla è oggi il Comune di Sestri Levante.

da Facebook Comune di Sestri Levante

Abbiamo appreso oggi della scomparsa della celebre fotografa Giuliana Traverso.

Giuliana aveva un rapporto profondo e intenso con Sestri Levante. Sin dalla prima edizione del Festival della Fotografia “Una penisola di Luce” ha collaborato e partecipato insieme al marito Lanfranco Colombo, per la buona riuscita della manifestazione, sia con mostre personali che come lettrice di portfolio.

Durante la sua lunga attività ha affrontato tutti i grandi temi della fotografia moderna, il reportage, il ritratto, l’impegno sociale, il nudo, il reale, l’astratto, la ricerca tematica, scoprendo la fragilità, il dramma, la commedia, la scenografia che si compongono e si racchiudono nelle cose, nella vita di tutti i giorni, nei soggetti prescelti.

Con il corso “Donna Fotografa” creato nel 1968 ha dato un sostanziale impulso alla creatività femminile, formando negli anni molte abili fotografe.

L’interesse costante riscosso dai suoi corsi l’ha portata a tenere seminari e workshop in Italia e all’estero. Centinaia di mostre in Europa, in America, in Asia, la presenza delle sue opere nelle più importanti collezioni del mondo, decine di volumi dedicate al suo lavoro da diversi editori e una lunga serie di premi e onorificenze, testimoniano una carriera di continui consensi sia di pubblico che di critica. Numerosissimi i riconoscimenti, fra i quali due medaglie d’argento dai Presidenti della Repubblica Italiana, Cossiga e Scalfaro, la Laurea Honoris Causa in Lettere e Filosofia della Columbia University of New York e il titolo di Maestra della Fotografia Italiana.

Alla famiglia, agli amici e alle tante allieve vanno le nostre più sentite condoglianze.