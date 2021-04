Sestri: cavalla finisce nel Gromolo, lungo intervento per salvarla

Stamattina a Sestri Levante, in località Santa Vittoria, una cavalla è scivolata nel greto del torrente Gromolo dove è finita adagiata sulla groppa, con le gambe all’aria; come una tartaruga rovesciata, nonostante gli sforzi, non è riuscita a rimettersi in piedi. Lo hanno fatto i vigili del fuoco di Chiavari vincendo la diffidenza dell’animale e riuscendo non senza fatica a imbragarla per riportarla nella corretta posizione. La cavalla tuttavia non ha subito conseguenze fisiche ed è stata restituita al proprietario.



Comunicato stampa APRILE 2021 Nido.pdf(~105 KB)

Gentilissimi,

si invia di seguito e in allegato, per conto del Nido d’infanzia “Per un mondo Unicef”, il comunicato stampa sull’argomento in oggetto, con gentile preghiera di diffusione.

Grazie per l’attenzione,

cordiali saluti

Ripartizione 5 Servizi Sociali

Comunicato stampa Nido d’Infanzia ” Per un mondo Unicef”

Dal 15 APRILE al 5 MAGGIO 2021 è possibile presentare domanda di iscrizione per l’anno 2021/2022 al Nido d’Infanzia Comunale di Rapallo “Per un Mondo Unicef”

È sempre attivo il servizio solo part-time mattutino o pomeridiano (in base alla disponibilità dei posti) con riduzione della retta, che comunque, viene in ogni caso calcolata in base al reddito ISEE.

Le domande di iscrizione, riservate ai bambini di età dal 90° giorno di età fino al compimento del 3° anno, possono essere scaricate dal sito del Comune di Rapallo, oppure ritirate presso i Servizi Sociali in piazza Molfino 10 ( ex ospedale – atrio del IV piano ).

La domanda, debitamente compilata ed obbligatoriamente corredata dal documento di identità di entrambi i genitori, potrà essere inviata al seguente indirizzo : protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it o consegnata all’ufficio protocollo previo appuntamento al numero telefonico 0185/680236.

Si rende inoltre noto che sul portale istituzionale del Comune di Rapallo è attivo lo sportello on line e nella sezione “Servizi alla persona” è possibile procedere all’invio telematico della domanda.

Per qualsiasi informazione le famiglie sono invitate a telefonare al n. 0185/263339, visitare il sito internet del Comune di Rapallo nella sezione dedicata oppure la pagina Facebook ” Asilo Nido Rapallo per un mondo Unicef”.

Nido d’ Infanzia “Per un mondo UNICEF”

Viale Don Giovanni Battista Bobbio, 1

16035 Rapallo (Genova)

Tel. 0185/263339

Facebook: https://www.facebook.com/asilonidocomunerapallo/

e-mail:asilonido@comune.rapallo.ge.it