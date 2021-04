Regione: “Legge urbanistica, procedure più semplici” (2)

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

La quarta commissione – Territorio e Ambiente – ha approvato oggi a maggioranza il Ddl 59 di modifica alla legge regionale urbanistica 36 del 1997: “Si tratta dell’ultimo step prima del passaggio in consiglio regionale – afferma Domenico Cianci, presidente della Commissione – ed è il frutto di un percorso di ascolto e condivisione con il Consiglio delle Autonomie Locali, la Soprintendenza, le associazioni e gli ordini professionali. Semplificazione nelle procedure, nuove opportunità di sviluppo per le città e l’entroterra, alta sensibilità ambientale: il Ddl si muove su queste direttrici – prosegue Cianci -. Desidero ringraziare tutti i consiglieri della Commissione per le proposte e la partecipazione, l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola, l’architetto Pier Paolo Tomiolo estensore con i suoi uffici della legge”.