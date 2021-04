Recco: ecco i nomi dei sindaci post Liberazione

Qualche recchese ha chiesto i nomi dei sindaci post Liberazione che in realtà sono 14 e non quindici. Partiamo da Gian Enrico Massone personaggio della resistenza e prima ancora del sindacalismo genovese (suggeriamo all’Anpi una biografia); quindi Giambattista Costa; Matteo Beraldo (che non tenne conto del piano regolatore come spesso ricordava Roberto Bonfiglioli sul Secolo); Ugo Clerici; Antonio Ferro ; Giorgio Pesce, Filippo Picardi (socialista, un breve mandato; su lui cadde l’ra di Pertini durante un comizio in piazza); ancora Giorgio Pesce; Giovanni Carbone; Lucianoi Port, Giovanni Rainero; Mariolina Diena, (unica donna sindaco); Gian Luca Buccilli (due mandati come il successore Dario Capurro e Carlo Gandolfo.

