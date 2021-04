Recco: 25 anni fa la scomparsa di Antonio Ferro

Antonio Ferro, per gli amici Tonitto, è il quinto dei 15 sindaci di Recco dal dopoguerra ad oggi. Amministrò la città dal 1965 al 1975, ma già del 1960, vicesindaco con l’amministrazione Clerici, gettò le basi per molti suoi progetti. Nato nel 1908, a giorni (il 5 maggio) ricorrono i 25 anni dalla sua scomparsa, ricordarne brevemente la figura è doveroso perché anche la Recco di oggi gli deve molto.

Sempre elegante, sempre gentile, sempre disponibile, sempre pronto a entusiasmarsi per la sua città. Oggi a ricordarlo è la piscina di Punta Sant’Anna a lui intitolata. Il commercialista e commendatore Antonio Ferro incentivò le iniziative turistiche, ma soprattutto la crescita dello sport (pallanuoto, calcio, vela, atletica e nuoto già esistevano) e la nascita di tanti altri club che ancora oggi fanno grande Recco; pochi altri, come scherma ed equitazione non gli sopravvissero. Possedeva anche un nutrito archivio fotografico di immagini e articoli della sua Recco.

Antonio Ferro premiato dal Panathlon Club Golfo Paradiso