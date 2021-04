RASSEGNA STAMPA. Asl-4, si parte coi vaccini agli over 65

Oggi, giovedì 15 aprile, auguri ad Annibale. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: sintonia (equivalente di sincronismo; concordanza reciproca tra manifestazioni omologhe Devoto-Oli). Proverbi: “Aprile or piange or ride”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Vaccini: “Nella Asl 4 si parte con gli over 65”; “Via alle immunizzazioni per chi lavora nel turismo”. Covid economia: “Caro Draghi mi aiuti, sono un precario umiliato”.

Sestri Levante: riapre l’hotel Miramare, nuova spa per la ripartenza. Sestri Levante: la Baia del Silenzio, gratuita ma a numero chiuso. Sestri Levante: “Cerchiamo personale alberghiero, fatichiamo a trovarlo”. Sestri Levante: Gestione integrata rifiuti, il Consiglio sceglie la gara pubblica. Sestri Levante: infiltrazioni nella basilica di Nazareth. Cogorno: migranti, altri tre anni del progetto accoglienza. Chiavari: “Le donne non sciupino il loro tempo”. Chiavari: quel quadro di Sturla che celebrò Gagarin. Chiavari: Confindustria saluta Tanasini. Chiavari: arte on line per l’inclusione disabili. Chiavari: Simona Rizzi ospite del Bandolo. Chiavari: la società Economica compie 230 anni. Chiavari: colletta per digitalizzare l’antico archivio notarile. Chiavari: la Filarmonica propone concerto di Bacchetti.

Rapallo: piano traffico, approvato l’aggiornamento. Santa Margherita Ligure: G20 femminile, si cerca la sede, Miramare in pole position. Santa Margherita Ligure rischia di rimanere senza scuole superiori. Santa Margherita Ligure: gli archi di Eso Quartet.

Camogli: crollo del cimitero, nuovo sopralluogo.

Moconesi: Incontro sindaco Amt. Santo Stefano d’Aveto: nuova linea elettrica, gli abitanti chiedono aiuto a Toti.