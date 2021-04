Rapallo: minaccia la moglie che gli impedisce di chiamare l’amante

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La volante del Commissariato di Rapallo è intervenuta ieri sera a seguito della telefonata di un ragazzo che diceva che il compagno della madre, al culmine di una lite, l’ aveva minacciata con un coltello.

Giunti sul posto gli agenti hanno ascoltato le testimonianze della donna e dei figli dalle quali si è capito che la situazione di tensione in casa dura da diverso tempo, cioè da quando dopo una vacanza in Ecuador, il marito aveva cominciato una relazione a distanza con una giovane connazionale. Da allora l’uomo iniziato ad ubriacarsi e a litigare con la moglie per questioni di gelosia. In un’occasione l’aveva colpita alla schiena con un pugno, mentre lo scorso marzo le aveva stretto le mani attorno al collo, ma lei non aveva mai sporto denuncia sperando che il marito cambiasse.