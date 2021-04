Politica: Cassinelli, nuovo incarico in Forza Italia

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Cassinelli riceviamo e pubblichiamo

Il deputato Roberto Cassinelli nominato responsabile dell’area Libere professioni in Forza Italia nell’ambito della Commissione Giustizia. “Ringrazio il nostro capogruppo Pierantonio Zanettin per la fiducia maturata in questi anni in cui ho presentato numerose iniziative a tutela del lavoro legato ad avvocati, commercialisti, notai e alle libere professioni in generale. Confido di contribuire con questa mia responabilità a rendere strutturali e continui l’ascolto e l’attenzione per le libere professioni. In un momento difficile come quello della pandemia anche le professioni hanno bisogno di tutele e risposte all’altezza della sfida”, ha dichiarato Cassinelli in una nota.