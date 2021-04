Outdoor Portofino: yoga e kayak per diversamente giovani

Da Comunicazione Outdoor Portofino riceviamo e pubblichiamo

Non esiste età per avviarsi agli sport outdoor e per trarre beneficio dalle discipline sportive. Outdoor Portofino è da sempre promotore di attività e sport all’aria aperta. Non solo un modo per vivere e conoscere il territorio e le sue meraviglie, ma anche per mantenersi in salute e in forma. Per questa primavera, la società sportiva ha pianificato una serie di escursioni e corsi tra Portofino e Santa Margherita Ligure dedicate appositamente alla fascia d’età dei “diversamente giovani”, gli over 60 in età per godersi il tempo libero.

Le escursioni e i corsi vengono adattati al livello di riferimento, in modo da condurre una pratica sportiva dolce e in armonia con il corpo e la natura circostante. Sempre guidati e accompagnati da una guida qualificata, i partecipanti potranno affidarsi all’esperienza dell’istruttore e condurre l’attività in totale sicurezza.

Si parte il 20 aprile alle 9:00 con una lezione di yoga dolce in riva al mare in piazza del Sole a Santa Margherita Ligure. Costo della lezione €15. Si replica il 4 maggio; altre lezioni disponibili su prenotazione al 3343290804.

Esperienza ancora più suggestiva l’escursione in kayak da Niasca (Paraggi) fino al faro di Portofino. Un’escursione di un’ora e mezza condotta da una guida che fornisce tutti i dettagli per pagaiare al minimo sforzo. Ammirare la costa di Portofino dal mare e esplorare la riserva marina dalla prospettiva del kayak è sicuramente un’esperienza affascinante da provare almeno una volta nella vita. Prossimo appuntamento mercoledì 28 aprile alle 10:30 da Niasca (baia di Paraggi, Portofino). Altre date e escursioni disponibili su prenotazione al 3343290804.

Sono tanti gli studi che confermano quanto lo sport praticato all’aperto abbia effetti benefici sul corpo: aumento della sintesi di vitamina D e degli ormoni antidepressivi che migliorano il tono dell’umore, ma anche effetti positivi sulla funzionalità del cervello.

Per informazioni e prenotazioni, contattare Outdoor Portofino al 3343290804 o info@outdoorportofino.com.

Proposte diversamente giovani