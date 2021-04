Levanto vuol riscoprire la sua antica e bella storia

Da Guido Ghersi



Uno storico percorso alla scoperta della Levanto

medievale, tra le stradine e i carruggi che scendono

da sotto il castello, la torre dell’orologio e le

antiche chiese. Nell’ambito del piano di ripristino

e rilancio della rete sentieristica che collega la

cittadina con le sue oltre 15 frazioni e le Cinque

Terre, Bonassola e la Val di Vara, ha preso il via

il progetto di riqualificazione e rilancio del

centro storico medioevale. Il percorso storico

urbano, si snoda tra Via Dante Alighieri, Piazza del

Popolo, la chiesa parrocchiale e l’oratorio di San

Giacomo, le mura del XIII secolo, la scalinata che

porta alla torre dell’orologio, fino agli orti di S.

Giacomo, al castello e alla zona dell’ospitalia del

mare, dove è ubicata l’antica “porta dell’acqua”

oggi riqualificata. Verrà riqualificata anche la

“porta della marina”, mentre per quelle non più

esistenti, verrà indicato il punto nel quale erano

con l’installazione di una lastra di marmo a formare

l’antico marciapiede di accesso. Le porte sono state

individuate dalle antiche mappe e testi del 1700 del

cartografo Matteo Vinzoni.

Dalla Levanto antica, inizia anche un antico

percorso che sale fino alla vetta più alta, con lo

sguardo sulle Cinque Terre, sopra il Promontorio del

Mesco, fino alle Isole, Palmaria, Tino e Tinetto.

Si tratta di un sentiero, da anni interamente

ricoperto dalla vegetazione, che dalla zona della

torre dell’orologio portava in località Camillotto e

poi a sopramare e che da oggi si chiamerà “Landscape

Cinque Terre”.

Queste ricerche si devono alla tenacia di Lorenzo Perrone, consigliere comunale con la delega alle manifestazioni turistiche,rapporti con la

Associazione “Città Slow” e il demanio.