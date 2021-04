Facciata di una casa si sbriciola sulla strada

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Questa notte i Vigili del Fuoco di La Spezia sono intervenuti nell’abitato del centro storico di Vezzano Ligure (SP) per un crollo parziale di una palazzina.

Giunti sul posto con una squadra di 5 unità VVF inviata dalla sede spezzina, si riscontrava il crollo parziale di un’abitazione ad un piano a seguito di un cedimento strutturale, si provvedeva immediatamente dopo idoneo transennamento alla messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Non si segnalano persone ferite a seguito dell’incidente in quanto la palazzina risultava disabitata, ma si è resa necessaria la chiusura della strada provinciale denominata Via G.Verdi all’interno del centro storico dell’abitato di Vezzano Ligure.

A seguito del crollo si è verificata un’interruzione dell’energia elettrica nella zona e si è reso necessario l’intervento dei tecnici di Enel.

Sul posto presenti il Sindaco del comune di Vezzano Ligure, i carabinieri della Stazione di Sarzana, i tecnici reperibili della Provincia della Spezia e la Polizia Locale del Comune di Vezzano Ligure.

Video https://youtu.be/wFHys4TWRi0