Camogli: via Ruffini, domani chiusa dalle 11 alle 16

Domani a Camogli un tratto di via Ruffini sarà interdetto alla circolazione veicolare e pedonale dalle 11 alle 16. Ciò in occasione di un sopralluogo dei tecnici al cimitero per stabilire i prossimi interventi sulla frana. La strada sarà chiusa per permettere di installare una gru con cestello che servirà a trasportare le persone. Domattina Amt saprà dire sul servizio autobus.

Tutto il traffico veicolare sarà indirizzato verso la via Aurelia mentre i pedoni potranno transitare attraverso le scale di via Ruffini e l’ultimo tratto di via Romana.